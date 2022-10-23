Шмыгаль назвал условия при каких украинцы могут остаться без зарплат и пенсий

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинцы могут остаться без зарплат и пенсий, если Европейский Союз остановит финансирование Украины в рамках обещанных 9 млн евро. Об этом заявил Премьер-министр Денис Шмыгаль в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, передает УНН.

Шмыгаль отметил, что Украина получает огромную поддержку от партнеров – на первом месте Америка, на втором – ЕС.

Германия находится на передовой финансовой помощи, однако 3 млрд евро из обещанного европейского пакета в 9 млрд заблокированы, в том числе потому, что Берлин предлагает предоставить эти средства в виде грантов, а не кредитов.

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«Нам это нужно для того, чтобы наша финансовая система выжила. Станет ли это кредитом или грантом, менее важно. Мы уже исчерпали все возможности экономии», - рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, сегодня оборонный бюджет составляет 60% государственных расходов, и Украина использует финансовую помощь партнеров в значительной степени для социальных нужд людей и для реконструкции.

«Любая задержка здесь может иметь ужасные последствия. Если говорить о крайне негативном сценарии, то мы уже не могли бы платить ни зарплату, ни пенсии. Однако финансовая стабильность Украины так же важна, как и военная безопасность или поставка боеприпасов», - сказала Шмыгаль.

Дополнение

2 млрд евро макрофинансовой помощи поступили в Украину от ЕС - это первая часть из пакета в размере 5 млрд евро.

Пакет макрофина на 5 млрд евро является частью более широкой макрофинансовой помощи на 9 млрд евро, объявленной Европейской комиссией 18 мая и одобренной Европейским советом 23-24 июня.