Япония и Австралия обновили пакт о безопасности против китайской угрозы

КИЕВ. 23 октября. УНН. Япония и Австралия подписали новое двустороннее соглашение о безопасности, которое охватывает сотрудничество в области вооруженных сил, разведки и кибербезопасности, чтобы противостоять ухудшению перспектив безопасности, вызванному растущей настойчивостью Китая. Об этом УНН информирует ссылаясь на Associated Press.

Детали

Обновление Совместной декларации о сотрудничестве в области безопасности, пакта, впервые подписанного в 2007 году, когда подъем Китая вызывал меньше беспокойства, стал главным итогом встречи премьер-министра Японии Фумио Кисиды со своим австралийским коллегой Энтони Альбанезе в городе Перт.

Он основан на соглашении о взаимном доступе, которое Кисида подписал в январе с тогдашним премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном, которое устраняет препятствия для проведения совместных военных учений в обеих странах.

Это первое подобное соглашение, заключенное Японией с какой-либо страной, кроме США.

Декларация охватывает военное взаимодействие, разведку, кибербезопасность, операции в космосе, правоохранительные органы, логистику и защиту телекоммуникаций.

В декларации также говорится о сотрудничестве и «сопротивлении экономическому принуждению и дезинформации» - угрозам, в которых широко обвиняют Китай.

Дополнение

Визит Кисиды на ежегодный двусторонний саммит является его четвертой встречей с Альбанезе с тех пор, как в мае было избрано правительство австралийского лидера.

Впервые они встретились в Токио, через два дня после выборов, на саммите Четырехстороннего диалога по вопросам безопасности, более известного как «Квадрат», на котором Албанезе и Кисида встретились вместе с президентом США Джо Байденом и премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Решение провести встречу в Перте - столице штата Западная Австралия, которая обеспечивает большую часть сжиженного природного газа Японии и пшеницы, из которой производится лапша удон, стало символом тесных экономических связей между двумя странами.

Австралия обеспечивает большую часть энергии Японии в виде сжиженного природного газа и угля.

Австралийские залежи важнейших минералов, таких как сурьма, кобальт, литий, марганцевая руда, ниобий, вольфрам и ванадий, входят в пятерку крупнейших в мире.