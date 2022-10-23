Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Архив
6270

ВСУ отбили атаки россиян в районах 7 населенных пунктов в Донецкой области - Генштаб

ВСУ отбили атаки россиян в районах 7 населенных пунктов в Донецкой области - Генштаб

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинские военные отбили атаки российских оккупантов в 7 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага.

Дополнение

Дождливая погода немного замедляет наступление украинских военных в Луганской области, но они все равно продолжают продвигаться вперед.

Источник: УНН
Теги: ВСУ, война
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.