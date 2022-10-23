ВСУ отбили атаки россиян в районах 7 населенных пунктов в Донецкой области - Генштаб

КИЕВ. 23 октября. УНН. Украинские военные отбили атаки российских оккупантов в 7 населенных пунктах Донецкой области. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Бахмут, Клещеевка, Новомихайловка, Марьинка, Невельское, Первомайское и Авдеевка Донецкой области», - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага.

Дополнение

Дождливая погода немного замедляет наступление украинских военных в Луганской области, но они все равно продолжают продвигаться вперед.