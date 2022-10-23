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Подразделения ПВО сбили 12 дронов-камикадзе - Генштаб

КИЕВ. 23 октября. УНН. Подразделения противовоздушной обороны сбили за сегодня 12 дронов-камикадзе “Shahed-136”. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Цитата

«Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 6 ударов. Подтверждено поражение 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники врага. За сегодня, предварительно, подразделения противовоздушной обороны сбили двенадцать БпЛА “Shahed-136”», - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее сообщалось, что с начала сентября украинские военные сбили уже 273 иранских дрона-камикадзе "Шахед-136".

Источник: УНН
Теги: БПЛА, война
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