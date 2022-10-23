Российским мобилизованным не хватает обуви, одежды и снаряжения - Генштаб

КИЕВ. 23 октября. УНН. Российские мобилизованные на Херсонском направлении отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

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«Российское военное командование имеет проблемы с материальным обеспечением мобилизованных граждан. Так, на Херсонском направлении, отмобилизованные российские военнослужащие отличаются плохой экипировкой, у большинства отсутствует военная обувь и другие элементы формы одежды и снаряжения», - говорится в сообщении.

Сообщается, что известно, что мобилизованный личный состав российских оккупационных войск отправляется на войну с учетом оперативной обстановки.

«Командование не учитывает уровень их подготовленности. Таким образом российское военное руководство пытается удержать линию фронта. Из-за слабой организации взаимодействия есть отдельные случаи так называемого “дружественного огня” между подразделениями противника», - информирует Генштаб.

Дополнение

Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнародовало разговор российского захватчика с женой. Она ему рассказала правду об укомплектовании мобилизованных российских военнослужащих, заявив, что россияне должны самостоятельно покупать бронежилеты.