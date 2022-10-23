Израиль атаковал завод по сборке иранских дронов

КИЕВ. 23 октября. УНН. В окрестностях Дамаска в Сирии 21 октября уничтожена линия сборки иранских беспилотников. Об этом сообщает Сирийская обсерватория по правам человека SOHR, которая базируется в Великобритании, передает УНН.

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«Согласно источникам SOHR, военная логистика и оборудование, использовавшееся для сборки беспилотников иранского производства в районе военного аэропорта Димас в западной части Риф-Дамашка, были уничтожены после прямого обстрела израильскими ракетами. Радар и взлетно-посадочная полоса также были нацелены на аэропорт. Однако пока о пострадавших не сообщается», - говориться в сообщении.

Детали

В январе 2022 года партии оружия, боеприпасов и деталей для производства дронов прибыли в военный аэропорт Димас в западной сельской местности Дамаска в аэропорту Т4 в сельской местности Хомса, сообщили надежные источники SOHR.

Стоит отметить, что Иран и поддерживаемые им ополченцы в последнее время практически полностью контролировали военный аэропорт Димас.

Кроме того, члены «Хизбаллы» проводили буровые работы в аэропорту и вокруг него для хранения стратегического оружия, доставленного Ираном в район, расположенный недалеко от сирийско-ливанской границы. Источники Сирийской обсерватории сообщили, что в аэропорту Димас были замечены эксперты из иранской «Революционной гвардии» и несколько экспертов из ливанской «Хизбаллы», прошедших обучение в Иране.

Дополнение

Во время интервью канадским каналам CTV и CBC Владимир Зеленский заявил, что власти Ирана врут, когда уверяют, что не поставляют дроны для россии.