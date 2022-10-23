Зеленский поговорил с директором МВФ: речь шла о координационной платформе доноров Украины

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой. Как сообщили в Офисе Президента, речь шла о координационной платформе доноров Украины, передает УНН.

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"Подчеркнул важность координационной платформы доноров Украины", - написал Зеленский в Telegram.

Добавим

Президент благодарен за 1,3 млрд долл. чрезвычайной помощи.

"Украина будет делать максимум, чтобы достойно пройти мониторинговую программу МВФ и как можно быстрее перейти к новой", - резюмировал Зеленский.

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Напомним

Как сообщал УНН, по данным МВФ, полномасштабное вторжение россии в Украину значительно повлияло на украинскую экономику, в частности привело к росту инфляции и сокращению ВВП.