КИЕВ. 23 октября. УНН. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сравнил советские войска, напавшие на Венгрию во время революции 1956 года и институты Европейского Союза сегодня, передает УНН со ссылкой на АР.

Детали

Отмечая 66-ю годовщину восстания, Орбан предположил, что ЕС, который стремился обуздать отступление от демократии в Венгрии, закончит так же, как Советский Союз, который распался более трех десятилетий назад.

«Давайте не будем беспокоить тех, кто стреляет в Венгрию из тени или с высоты Брюсселя. Они будут там, где их предшественники», - сказал Орбан в своем выступлении.

«Мы были здесь, когда на нас напала первая империя-завоеватель, и мы будем здесь, когда рухнет последняя», - заявил Орбан.

«Мы будем терпеть, когда должны, и будем сопротивляться, когда сможем. Мы обнажаем мечи, когда есть шанс, и сопротивляемся, когда наступают долгие годы угнетения».

Историческая справка

Национальный праздник 23 октября отмечает начало народного восстания 1956 года против советских репрессий, которое началось в Будапеште и распространилось по всей стране.

После того, как сталинский лидер Венгрии был успешно свергнут, а советские войска были вытеснены из столицы, директива из Москвы отправила Красную Армию обратно в Будапешт и жестоко подавила революцию, убив до 3000 мирных жителей и разрушив большую часть города.

Праздник занимает важное место в исторической памяти Венгрии как борьба за свободу против российских репрессий.

Дополнение

Орбан, которого многие считают ближайшим союзником президента путина в ЕС, активно лоббировал против введения блоком санкций против Москвы, хотя он в конце концов проголосовал за все пакеты санкций.

Единственная среди своих соседей в Центральной и Восточной Европе Венгрия отказалась поставлять Украине оружие или разрешать его передачу через свои границы. Однако Орбан заявил, что вторжение Москвы является "явной агрессией" и что его правительство поддерживает право Украины на территориальную целостность.