Перелом двух пальцев и рваные раны: российский пропагандист Пегов подорвался на "лепестке" под оккупированным Донецком

КИЕВ. 23 октября. УНН. Под оккупированным Донецком на мине "лепесток" подорвался российский пропагандист Семен Пегов, передает УНН со ссылкой на Telegram-канал Baza.

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"Семен Пегов стал на мину "лепесток" — (у него - ред.) рваные раны стопы. Угрозы его жизни нет", - говорится в сообщении.

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Кроме того, по данным Telegram-каналов, у Пегова "открытый перелом двух пальцев правой ноги и рваные раны подошвенной части стопы".

Сейчас пропагандист рф находится в донецкой больнице.

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