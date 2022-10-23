шойгу начал рассказывать о "грязной бомбе" Украины. В Киеве назвали заявления рф ложью и абсурдом

КИЕВ. 23 октября. УНН. В рф заговорили о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми, передает УНН.

Детали

Как сообщили в минобороны рф, 23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны рф Сергея Шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

"Обсуждена ситуация в Украине... Шойгу довел до британского коллеги обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

Реакция Украины

В МИД Украины довольно резко отреагировали на заявления рф, назвав их ложью и абсурдом, а также намекнули, что россия часто обвиняет других в том, что планирует сама.

"Ложь россии о якобы планах Украины применить "грязную бомбу" настолько же абсурдна, насколько опасна. Во-первых, Украина является преданной стороной ДНЯО: у нас нет никаких "грязных бомб" и мы не планируем их иметь. Во-вторых, россияне часто обвиняют других в том, что планируют сами", - написал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

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