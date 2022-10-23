Первый Парламентский саммит Международной Крымской платформы: украинская делегация прибыла в Загреб

КИЕВ. 23 октября. УНН. 24-25 октября в Загребе состоится историческое событие - первый Парламентский Саммит Крымская платформа. Украинская делегация уже прибыла в Хорватию. Об этом УНН пишет со ссылкой на сообщение первого заместителя Министра иностранных дел Эмине Джепарову.

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"Прибыли уставшие, но счастливые: Мария Мезенцева, Рефат Чубаров, Алина Фролова, Ольга Скрипник, Евгений Хлобыстов. По этому поводу имею два вывода. Первый - мечты сбываются: идея, изложенная на одном листе бумаги, превратилась в глобальную инициативу. Второй - с такой поддержкой возвращение Крыма близко, как никогда", - говорится в сообщении Эмине Джепаровой.

Детали

Более 40 делегаций, 55 представителей парламентов и межпарламентских ассамблей и более 200 аккредитованных журналистов примут участие в мероприятии.

Одной из участниц станет Спикер Палаты Представителей США Нэнси Пелоси.

"Ее участие - это прямое подтверждение того, что вопрос деоккупации Крыма стоит высоко на повестке дня в Вашингтоне. А еще на мероприятии онлайн или офлайн будут присутствовать представители всех стран "Группы семи"", - сообщила заместитель министра.

По итогам саммита будет подготовлено "мощное" итоговое заявление. В частности, участники Саммита выступят с осуждением попыток россии незаконно аннексировать Крым, Луганскую, Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

Важным элементом станет встреча Экспертной сети Крымской платформы.

"Таким образом мы завершили архитектуру Крымской платформы, которая теперь будет полноценно функционировать на правительственном, парламентском и экспертном уровнях. Благодаря лидерству Президента Украины Владимира Зеленского сейчас Крымская Платформа объединяет 60 государств и международных организаций вокруг украинского национального интереса - полной деоккупации полуострова", - добавила Джепарова.