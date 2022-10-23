Все понимают, кто является источником всего грязного: Зеленский ответил на "телефонную карусель" шойгу и заявления о "бомбе" Украины

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский потроллил министра обороны рф и его "телефонную карусель", а также, отвечая на заявления о "грязной бомбе" Украины, отметил, что все "понимают, кто является источником всего грязного", передает УНН.

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"Когда сегодня российский министр обороны устраивает телефонную карусель и обзванивает иностранных министров с рассказами о так называемой грязной ядерной бомбе, все все хорошо понимают. Понимают, кто является источником всего грязного, что только можно представить в этой войне", - отметил Зеленский в видеообращении, которое обнародовал в Telegram.

По его словам, всюду, куда россия принесла смерть и деградацию, мы возвращаем нормальную жизнь. Именно это – об украинцах. Там, где Украина, – никогда не уничтожается жизнь.

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"А вот там, куда приходит россия, она везде оставляет после себя массовые могилы, застенки, разрушенные города и села, заминированную землю, уничтоженную инфраструктуру и природные катастрофы. И если кто-то и может применить ядерное оружие в нашей части Европы, то это только один субъект – и этот субъект как раз и приказал товарищу шойгу куда-то там звонить", - отметил Зеленский.

Президент считает, что "сейчас мир должен максимально жестко отреагировать".

"Если россия подготовила очередное поднятие ставок и очередной эскалационный шаг – она уже сейчас, превентивно и до любой новой своей "грязи", должна увидеть, что мир это не проглотит", - резюмировал Зеленский.

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