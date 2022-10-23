Сейчас не время для ярких витрин и вывесок: Зеленский призвал мэров следить, чтобы энергию не тратили зря

КИЕВ. 23 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский еще раз напомнил, что следует очень сознательно потреблять электричество, а также призвал мэров следить, чтобы энергия не тратилась зря, передает УНН.

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Зеленский отчитался, что во всех наших регионах, которые стали мишенью вчерашней российской террористической атаки, восстановлена техническая возможность поставки электричества.

Он поблагодарил каждого и каждую, кто работал без остановки, чтобы дать людям свет.

"Конечно, во многих городах и районах нашим энергокомпаниям приходится применять графики стабилизационных отключений. Это делается для того, чтобы у всех наших людей был доступ к энергии – в условиях, когда ее производство невозможно в достаточном объеме", - отметил Президент.

Глава государства призвал очень сознательно потреблять электричество и не забывать ограничивать использование ненужной и энергозатратной техники.

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"Отдельно хочу обратиться к руководителям громад и мэрам наших городов: пожалуйста, следите, чтобы энергия не тратилась зря. Сейчас точно не время для ярких витрин и вывесок.

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Нужно очень экономно относиться к энергопотреблению в публичном пространстве", - подчеркнул Зеленский.

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Он также добавил, что продолжается восстановление и на деоккупированной территории. Ежедневно я получаю новые отчеты о подключении к газу, воде, электричеству сотен домохозяйств в освобожденных районах.

"В частности, только за сегодня и только в двух районах Харьковской области 346 абонентов – снова с газом. Город Волчанск – еще 750 абонентов с электричеством. Город Изюм – еще 300 абонентов с электричеством.

Это постоянная работа, которая не прекращается ни на день и продолжается на всей освобожденной территории Украины", - резюмировал Глава государства.