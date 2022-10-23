Сунак или Джонсон? Кто набирает обороты в гонке за пост премьера Великобритании

КИЕВ. 23 октября. УНН. Риши Сунак набрал обороты в гонке за пост премьер-министра Великобритании, обеспечив общественную поддержку высокопоставленных законодателей Консервативной партии перед первоначальным голосованием руководства в понедельник, передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Риши Сунак объявил в воскресенье, что баллотируется в лидеры партии из-за отставки Лиз Трасс. «Я хочу исправить нашу экономику, объединить нашу партию и помочь нашей стране», — написал он в Twitter.

Тем временем Джонсон еще не объявил публично о своей кандидатуре, несмотря на то, что член парламента от консерваторов Майкл Фабрикант написал в Твиттере, что бывший премьер-министр заручился поддержкой более 100 законодателей, чего достаточно, чтобы включить его в избирательные бюллетени в понедельник. Но его публичное одобрение составляло лишь половину этого, и в течение всего воскресенья было ясно, что громкие имена тори все чаще поддерживают Сунака, отмечает издание.

Суэлла Браверман, чья отставка с поста министра внутренних дел на прошлой неделе помогла инициировать конкурс на замену Трасс на посту главы партии и премьер-министра, поддержала Сунака. «Нам как партии нужно измениться», — написала она в «Телеграф». «Мы должны обеспечить лидерство, стабильность и уверенность британскому народу».

По подсчетам Bloomberg, за Сунаком стоит как минимум 123 законодателя, по сравнению с 51 названным сторонником Бориса Джонсона. Единственным другим кандидатом на данный момент является лидер палаты общин Пенни Мордаунт. По данным Bloomberg, у нее 23 подтвержденных сторонника, но она сказала Sky News, что «уверена в наших цифрах». Она подтвердила, что оставит нынешнего канцлера Джереми Ханта в его роли и что она встретилась с ним в министерстве финансов и была проинформирована о состоянии финансов страны.

Добавим

Как сообщает издание, Джонсон и Сунак встретились прошлой ночью на фоне слухов о сделке между ними, несмотря на горечь, оставленную ролью Сунака в падении Джонсона на посту премьер-министра. В этих обсуждениях не было очевидного результата, и в заявлении Сунака не было упоминания о Джонсоне. Тем временем Мордаунт отклонила предложение Джонсона выйти из гонки и вместо этого поддержать его, сообщила The Telegraph, не уточнив, откуда она взяла информацию.

Напомним

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

В Консервативной партии планируют избрать нового главу британского правительства до 31 октября.

Сообщали, что Борис Джонсон и Риши Сунак являются основными претендентами на место премьер-министра Великобритании.