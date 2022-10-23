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Минобороны Британии: Уоллес опроверг заявления шойгу и подтвердил поддержку Украины

Минобороны Британии: Уоллес опроверг заявления шойгу и подтвердил поддержку Украины

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр обороны Великобритании провел разговор с главой минобороны рф сергеем шойгу во время которого опроверг заявления последнего о "планах Украины для эскалации конфликта", передает УНН со ссылкой на Минобороны Великобритании.

Как отметили в Минобороны Британии, по просьбе российского министерства обороны сегодня днем Уоллес поговорил со своим российским коллегой Сергеем Шойгу.

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"Министр шойгу заявил, что Украина планирует действия при содействии западных стран, в частности Великобритании, для эскалации конфликта...

Министр обороны опроверг эти заявления и предостерег, что такие обвинения не должны использоваться как повод для большей эскалации", - говорится в сообщении.

Уоллес также подтвердил поддержку Великобритании и более широкого международного сообщества Украине и желание деэскалировать этот конфликт. Украина и россия должны искать решение войны, и Великобритания готова помочь, подчеркнул он.

В Минобороны Великобритании отметили, что "оба министра во время разговора были профессиональными и уважительными".

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Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Великобритания, война
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