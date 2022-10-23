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Кулеба провел разговор с коллегой из МИД Эстонии: ключевая тема ПВО

Кулеба провел разговор с коллегой из МИД Эстонии: ключевая тема ПВО

КИЕВ. 23 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с коллегой из МИД Эстонии Урмасом Рейнсалу, пишет УНН.

Цитата

“В разговоре с Урмасом Рейнсалу мы приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения РФ к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги на пути к Спецтрибуналу. Скоординировали совместную работу по убеждению партнеров предоставить Украине больше систем ПВО”, — говорится в сообщении.

Напомним

Вчера глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с министром иностранных дел Италии Антонио Таяни. Главной темой тоже стала поставка Украине ПВО.

Источник: УНН
Теги: ПВО, Украина, Эстония

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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