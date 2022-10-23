"На воре шапка горит": Резников отреагировал на заявления рф о "грязной" бомбе
КИЕВ. 23 октября. УНН. "На воре шапка горит". Сегодня российская федерация на высоком международном уровне предоставила официальную иллюстрацию для этой пословицы. Так министр обороны Украины Алексей Резников отреагировал на заявления рф о "грязной бомбе" Украины, передает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
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По словам Резникова, ложь о "грязной бомбе", которую якобы готовится применить Украина, – это элемент уже привычной кремлевской тактики. Когда российские преступники пытаются превентивно обвинить в своем преступлении жертву агрессии.
С 2014 года это было уже неоднократно. После 24 февраля россия открыто угрожает применением ядерного оружия. Весной она сознательно провоцировала катастрофу на Чернобыльской АЭС, а сейчас шантажирует мир катастрофой на Запорожской АЭС. Ее ракеты создают опасность для других атомных объектах Украины, отметил министр обороны Украины.
"В отличие от москвы, Украина всегда была чрезвычайно ответственной в вопросах ядерной безопасности. Наши ядерные объекты и сегодня открыты для МАГАТЭ. Убедиться в том, что российские заявления являются бредом, элементарно.
Лучшим ответом на российские упреки должны стать решительные шаги по усилению давления на преступный террористический режим в Москве, а также активная помощь Украине средствами, которые позволят быстрее очистить нашу землю от эпидемии. Чтобы ни у кого даже мысли не было совершить ядерное преступление в Европе", - подчеркнул Резинков.
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Кроме того, не как министр, а как гражданин Резников отметил: "Отношение к земле в Украине всегда было особенным. Сегодня по реакции наших воинов и всех наших людей я вижу, как искренне они стремятся освободить украинскую землю от российской грязи. От снарядов, остатков техники, мусора, который оставляют после себя российские орды. Это даже не военная – это ментальная потребность.
Поэтому даже теоретически представить, что Украина способна сделать что-то, что может вызвать длительное загрязнение нашей земли, невозможно. Это нонсенс".
Министр обороны Украины поблагодарил партнеров, которые адекватно воспринимают эту опасную российскую болтовню.
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