Джонсон отказался от гонки за кресло премьера Великобритании
КИЕВ. 23 октября. УНН. Борис Джонсон отказался от лидерской гонки консерваторов. Как сообщает Sky News, Джонсона поддержали 59 депутатов-тори, но для того, чтобы продолжить участие в выборах, ему нужно было достичь 100, передает УНН.
Детали
Это оставляет гонку открытой для бывшего канцлера Риши Сунака, который лидирует в номинациях среди депутатов от Тори, имея 144 сторонника.
В заявлении бывший премьер-министр подтвердил, что «преодолел очень высокий барьер в 102 номинации», но пришел к выводу, что «это просто неподходящее время».
Он добавил: «И хотя я обратился к Риши и Пенни, потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах, мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это».
В воскресенье несколько давних союзников Джонсона, в том числе Суэлла Брейверман и Стив Бейкер, поддержали Риши Сунака, лидера в гонке.
Бейкер, бывший председатель сторонников Brexit, предупредил, что потенциальное возвращение Джонсона будет «гарантированной катастрофой».
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Напомним
20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.
В Консервативной партии планируют избрать нового главу британского правительства до 31 октября.
Сообщалось, что Борис Джонсон и Риши Сунак являются основными претендентами на место премьер-министра Великобритании.