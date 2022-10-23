Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,89 0,0000 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
7380

Джонсон отказался от гонки за кресло премьера Великобритании

Джонсон отказался от гонки за кресло премьера Великобритании

КИЕВ. 23 октября. УНН. Борис Джонсон отказался от лидерской гонки консерваторов. Как сообщает Sky News, Джонсона поддержали 59 депутатов-тори, но для того, чтобы продолжить участие в выборах, ему нужно было достичь 100, передает УНН.

Детали

Это оставляет гонку открытой для бывшего канцлера Риши Сунака, который лидирует в номинациях среди депутатов от Тори, имея 144 сторонника.

В заявлении бывший премьер-министр подтвердил, что «преодолел очень высокий барьер в 102 номинации», но пришел к выводу, что «это просто неподходящее время».

Он добавил: «И хотя я обратился к Риши и Пенни, потому что я надеялся, что мы сможем объединиться в национальных интересах, мы, к сожалению, не смогли найти способ сделать это».

В воскресенье несколько давних союзников Джонсона, в том числе Суэлла Брейверман и Стив Бейкер, поддержали Риши Сунака, лидера в гонке.

Бейкер, бывший председатель сторонников Brexit, предупредил, что потенциальное возвращение Джонсона будет «гарантированной катастрофой».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сунак или Джонсон? Кто набирает обороты в гонке за пост премьера Великобритании

Напомним

20 октября Лиз Трасс объявила об отставке с поста премьер-министра Великобритании.

В Консервативной партии планируют избрать нового главу британского правительства до 31 октября.

Сообщалось, что Борис Джонсон и Риши Сунак являются основными претендентами на место премьер-министра Великобритании.

Источник: УНН
Теги: Великобритания, Борис Джонсон
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.