На военное оборудование: Нидерланды предоставят Украине 500 млн евро

КИЕВ. 24 октября. УНН. Нидерланды уже в шестой раз предоставят Украине финансовую поддержку. Как сообщили в Министерстве обороны Нидерландов, дополнительные 500 миллионов евро будут предоставлены для поддержки военного оборудования, передает УНН.

Детали

По данным ведомства, под флагом Европейского Союза начнется тренировочная миссия по подготовке украинских военных.

Военная миссия ЕС сосредотачивается на подготовке украинских военных в Польше и Германии, например, в сфере разминирования или других специализированных вопросов. Это делается на основании потребности, которую указала Украина.

По словам министра обороны страны Кайсы Оллонгрен, Нидерланды сейчас планируют варианты того, как оборона может внести свой вклад. Она рассматривает возможность включить нынешнее голландско-немецкое учения по разминированию в эту миссию ЕС. «Таким образом мы облегчаем присоединение других государств-членов ЕС. Мы также рассматриваем другие возможности, чтобы предложить тренеров и учебные курсы». Также возможен вклад в штаб миссии.

«Все, что мы делаем, имеет определенную причину», — говорит Оллонгрен. «Поставки оружия и боеприпасов окупаются. Так же, как обучение украинских военных, чтобы они могли оптимально использовать и поддерживать свое оружие. Мы видим, что Украина выигрывает от всего этого по прогрессу в военной сфере».

Добавим

Общая сумма финансовой поддержки от Европейского фонда мира сейчас составляет 3 миллиарда евро. Деньги, в том числе, предназначены для оплаты поставок в Украину военной техники. Из этого фонда также финансируется поддержка других стран.

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