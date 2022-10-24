Подоляк прокомментировал изменение нарративов кремлевской пропаганды
Михаил Подоляк
КИЕВ. 24 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал изменение нарративов кремлевской пропаганды, пишет УНН.
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“Что мы слышали от россии раньше? Обвинения в нацизме, разработке ядерного оружия и подготовке боевых голубей. Все это абсолютная ложь. Что мы слышим сейчас? Грязная бомба», «подрыв дамбы». Тоже ложь. Нет никакой грязной бомбы. Есть лишь грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид новым фейком”, — говорится в сообщении.
Напомним
Подоляк сообщил, что "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины, которое 19 октября объявил российский диктатор владимир путин, это псевдолегализация разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой" армии рф.
Що ми чули від Росії раніше? Звинувачення у нацизмі, розробці ЯЗ та підготовці бойових голубів. Усе це абсолютна брехня. Що ми чуємо зараз? «Брудна бомба», «підрив дамби». Теж брехня. Немає ніякої «брудної бомби». Є лише брудні спроби виправдати очевидний ru-геноцид новим фейком.— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) October 23, 2022