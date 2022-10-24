Подоляк прокомментировал изменение нарративов кремлевской пропаганды

КИЕВ. 24 октября. УНН. Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк в своем Twitter прокомментировал изменение нарративов кремлевской пропаганды, пишет УНН.

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“Что мы слышали от россии раньше? Обвинения в нацизме, разработке ядерного оружия и подготовке боевых голубей. Все это абсолютная ложь. Что мы слышим сейчас? Грязная бомба», «подрыв дамбы». Тоже ложь. Нет никакой грязной бомбы. Есть лишь грязные попытки оправдать очевидный ru-геноцид новым фейком”, — говорится в сообщении.

Напомним

Подоляк сообщил, что "военное положение" на временно оккупированных территориях Украины, которое 19 октября объявил российский диктатор владимир путин, это псевдолегализация разграбления имущества украинцев перед очередной "перегруппировкой" армии рф.