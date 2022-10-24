У Зеленского оценили возможность переговоров после заявлений россии о "грязной бомбе"

КИЕВ. 24 октября. УНН. Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, оценивая возможность переговоров, о которых мечтают представители рф, заявил, что все грязное останется с россией в изоляции, в которой она обязательно окажется. По его словам, шантаж страны-агрессора выглядит примитивно, передает УНН.

Цитата



«Грязные манипуляции с Запорожской АЭС, грязные запугивания Каховской ГЭС, грязный теракт против украинских военнопленных в Еленовке, а также грязная война с гражданским населением и террор после поражений на поле боя. Грязное государство под названием россия с довольно примитивными конструкциями», - написал он в Telegram.



Детали



Он отметил, что представителей рф давно уже никто не боится, они "мечтают о переговорах, чтобы остановить свой крах".

«Это видит весь мир. Переговоров не будет. А все грязное останется с рф в изоляции, в которой она обязательно окажется», - добавил Ермак.

Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".