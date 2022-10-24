Украина требует соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума в ответ на заявления рф о "грязной бомбе"

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина требует соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума из-за российского ядерного шантажа. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" нам противна.

Приглашаем наблюдательные миссии ООН, МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на российский ядерный шантаж. Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - отметил Резников.

Справочно

В пункте 4 Будапештского меморандума говорится, что рф, Великобритания и США подтверждают их обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".