Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 36,57 0,0000  EUR: 35,64 -0,2487 
УКР РУС
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Мы знаем все и даже больше
Эксклюзивные новости УНН
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
"Через 10-20 лет мы будем иметь совсем другую картину" - религиовед о разрешении ПЦУ проводить Рождественское богослужение 25 декабря
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Политика
Архив
36315

Украина требует соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума в ответ на заявления рф о "грязной бомбе"

Украина требует соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума в ответ на заявления рф о "грязной бомбе"

Алексей Резников

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина требует соблюдения четвертого пункта Будапештского меморандума из-за российского ядерного шантажа. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"Ежедневно украинская армия освобождает нашу землю от российской грязи. Мысль о "грязной бомбе" нам противна.
Приглашаем наблюдательные миссии ООН, МАГАТЭ посетить Украину. Мир должен дать ответ на российский ядерный шантаж. Требуем соблюдения пункта 4 Будапештского меморандума", - отметил Резников.

Справочно

В пункте 4 Будапештского меморандума говорится, что рф, Великобритания и США подтверждают их обязательство добиваться немедленных действий со стороны Совета Безопасности ООН с целью оказания помощи Украине как государству-участнику Договора о нераспространении ядерного оружия, не обладающему ядерным оружием, в случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".

Источник: УНН
Теги: ООН, Россия, Минобороны, Украина, Будапештский меморандум, война, МАГАТЭ, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2022. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.