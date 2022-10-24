Блинкен и Кулеба провели разговор: обсудили заявление рф о "грязной бомбе"

КИЕВ. 24 октября. УНН. Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провели телефонный разговор, во время которого обсудили заявление россии о "грязной бомбе". Об этом информирует УНН, ссылаясь на сайт Госдепа США.

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"Госсекретарь Блинкен заявил министру иностранных дел Кулебе, что Соединенные Штаты отвергают явно ложные обвинения российского министра обороны шойгу о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на собственной территории, и что мир увидит любую попытку россии использовать эти обвинения как повод для эскалации", - говорится в сообщении.

Детали

Кроме того, они обсудили обязательства США и международного сообщества продолжать оказывать помощь Украине в гуманитарной, экономической сферах и сфере безопасности.

Напомним

Вчера, 23 октября, министр обороны рф сергей шойгу начал рассказывать о "грязной бомбе" Украины. В Киеве российские заявления назвали ложью и абсурдом.

США, Великобритания и Франция в совместном заявлении отвергли предупреждения шойгу, назвав их "явными ложными инсинуациями россии".