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США заверили в усилиях по усилению украинской ПВО - Кулеба

США заверили в усилиях по усилению украинской ПВО - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам телефонного разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном сообщил, что Блинкен заверил в работе США для усиления противовоздушной обороны Украины для борьбы с российским агрессором, пишет УНН

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"Разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Мы согласились: разгоняя волну дезинформации о "грязной бомбе" рф может искать повод для операции под фальшивым флагом. Обсудили практические шаги по усилению ПВО. Госсекретарь заверил, что США прилагают для этого все усилия", - написал он в Twitter.

Дополнение

В Госдепе в свою очередь сообщили, что США и международные сообщества продолжают оказывать помощь Украине в гуманитарной, экономической сферах и сфере безопасности.

После российских ударов по объектам энергетической инфраструктуры 22 октября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал западных союзников не медлить с предоставлением Украине систем противовоздушной обороны. 

Источник: УНН
Теги: США, Россия, Украина, Госдеп, война, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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