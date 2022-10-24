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Кулеба созвонился с главами МИД Франции и Эстонии: о чем говорили

Кулеба созвонился с главами МИД Франции и Эстонии: о чем говорили

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонные разговоры с коллегой из Франции Катрин Колонной и коллегой из Эстонской Республики Урмасом Рейнсалу, передает УНН со ссылкой на Twitter украинского дипломата.

Детали

С главой МИД Франции Кулеба обсудил дальнейшие шаги в работе с другими странами, а также в рамках ООН и МАГАТЭ.

"Мы осудили российскую кампанию по дезинформации относительно т.н. "грязной бомбы". Мы также скоординировали следующие шаги в нашей работе с другими странами и в рамках ООН и МАГАТЭ, чтобы противостоять этой лжи и предотвратить любые операции россии под фальшивым флагом", – написал Кулеба.

С главой МИД Эстонской Республики Кулеба обсудил предоставление Украине больше систем ПВО.

"В нашем телефонном разговоре мы с Урмасом Рейнсалу приветствовали поддержку Советом ЕС необходимости привлечения россии к ответственности за преступление агрессии против Украины. Обсудили следующие шаги по созданию соответствующего специального трибунала. Скоординировали усилия по призыву партнеров предоставить Украине больше систем ПВО", – отметил министр.

Напомним

Как сообщил Дмитрий Кулеба, госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Соединенные Штаты работают над усилением противовоздушной обороны Украины.

Источник: УНН
Теги: Франция, Украина, Эстония, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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