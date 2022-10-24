ООН призывает к "срочным мерам" для предотвращения задержек судов с зерном в Черном море

КИЕВ. 24 октября. УНН. Организация Объединенных Наций призывает "принять срочные меры" для предотвращения задержек судов, идущих в рамках Черноморской зерновой инициативы, заявила CNN в воскресенье пресс-секретарь ООН Исмини Палла, пишет УНН.

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"Организация Объединенных Наций ежедневно созывает стороны и настоятельно призывает к полному и добросовестному участию в Инициативе и необходимости принятия дополнительных срочных мер, чтобы цепочка поставок не была нарушена, и Инициатива продолжала доставлять больше и столь необходимое продовольствие миру", - сказала Палла.

Детали

Палла подтвердила, что в настоящее время "более 150 судов ожидают прибытия в Стамбуле, и эти задержки могут привести к сбоям в цепочке поставок и портовых операциях".

Она сказала CNN, что Совместный координационный центр (СКЦ), состоящий из представителей россии, Турции, Украины и ООН, признал проблему задержек и обсуждает пути решения этой проблемы.

Дополнение

Украинские официальные лица заявили, что москва намеренно замедляет поставки продовольствия в соответствии с соглашением, подписанным в июле между Украиной, россией, Турцией и ООН.

Телеканал отмечает, что в последние недели россия жаловалась, что часть соглашения, разрешающая экспорт ее сельскохозяйственной продукции и удобрений, якобы не соблюдается. Геннадий Гатилов, посол россии при ООН в Женеве, заявил на прошлой неделе, что москва может выйти из соглашения, сообщает Reuters. Позже вмешался президент рф владимир путин, пригрозив, что россия закроет экспортные коридоры, если они будут использоваться для "террористических атак", отмечает телеканал.