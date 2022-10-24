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Резников о "грязной бомбе": Украина открыта для любой мониторинговой миссии

Резников о "грязной бомбе": Украина открыта для любой мониторинговой миссии

КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с главой Министерства Вооруженных сил Франции Себастьяном Лекорню, министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и с министром обороны Турции Хулуси Акаром заявление россии о "грязной бомбе". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter главы МОУ.

Цитата

“Коллеги сообщили мне о своих переговорах с министерством обороны россии. Я ответил на все российские фейковые обвинения. Это – акт ядерного шантажа россии. Я хочу повторить: Украина – открыта для любой мониторинговой миссии”, – написал Резников.

Напомним

23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны рф сергея шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

шойгу выразил Уоллесу обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

В МИД Украины довольно резко отреагировали на заявления россии, назвав их ложью и абсурдом, а также намекнули, что страна-агрессор часто обвиняет других в том, что планирует сама.

Источник: УНН
Теги: война, Алексей Резников

В тексте упоминаются

Резников Алексей
Резников Алексей
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