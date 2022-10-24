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Украина пригласила экспертов МАГАТЭ в ответ на фейки шойгу о "грязной бомбе" - Кулеба

Украина пригласила экспертов МАГАТЭ в ответ на фейки шойгу о "грязной бомбе" - Кулеба

Дмитрий Кулеба

КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что призвал МАГАТЭ немедленно направить экспертов на мирные объекты в Украине, которые россия лживо описывает как места разработки "грязной бомбы", и в организации согласились, пишет УНН.

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"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально запросил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украине, которые рф лживо описывает как места разработки «грязной бомбы». Он согласился. В отличие от россии, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - написал Кулеба в Twitter.

Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".

Источник: УНН
Теги: МИД, Россия, Украина, война, МАГАТЭ, Дмитрий Кулеба

В тексте упоминаются

Кулеба Дмитрий
Кулеба Дмитрий
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