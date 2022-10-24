Украина продолжает экспорт по "зерновому коридору", но рф задерживает в Босфоре уже более 170 судов - Мининфраструктуры

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина отправила по "зерновому коридору" Черным морем еще шесть судов с агропродукцией, но россия продолжает задерживать проверку судов, и в Босфоре их накопилось уже более 170. Об этом заявили в Мининфраструктуры в понедельник, 24 октября, в Telegram, пишет УНН.

Детали

В министерстве указывают, что в рамках "зерновой инициативы" еще 6 судов вышли из портов Большой Одессы с 227 тыс. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы. Среди них балкер MBC DAISY, на борту которого 14 тыс. тонн пшеницы для Алжира.

С момента выхода первого судна с украинским продовольствием экспортировано 8,8 млн тонн агропродукции. Всего из украинских портов вышло 386 судов с продовольствием для стран Азии, Европы и Африки.

Цитата

"Учитывая, что россия искусственно задерживает инспекцию судов в Босфоре (это привело к очереди в более 170 судов), то украинские порты вынуждены работать только на 25-30% своих мощностей", - отметили в ведомстве.

Дополнение

Украинские официальные лица заявили, что москва намеренно замедляет поставки продовольствия в соответствии с соглашением, подписанным в июле между Украиной, россией, Турцией и ООН.

CNN отмечал, что в последние недели россия жаловалась, что часть соглашения, разрешающая экспорт ее сельскохозяйственной продукции и удобрений, якобы не соблюдается. Посол россии при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил на прошлой неделе, что москва может выйти из соглашения, сообщал Reuters.

ООН тем временем призывает к "срочным мерам" для предотвращения задержек судов с зерном в Черном море.