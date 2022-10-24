Зеленский собрал Ставку: обсудили защиту энергосети Украины

КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки Верховного Главнокомандующего, во время которого, в частности, обсудили защиту энергетической сети от российских атак. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram главы государства.

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"Отдельное внимание уделили формированию надежной защиты энергетической сети страны от воздушных атак российской армии. Кроме этого, остановились на процессе восстановления объектов энергетики, которые были повреждены в результате недавних попаданий российских ракет и дронов-камикадзе", – сообщил президент.

Детали

Как отметили, участники Ставки заслушали доклады командующих войсками оперативных направлений об актуальной ситуации на передовой и рассмотрели вероятные действия врага на ближайший период.

Также были рассмотрены альтернативные способы временного обеспечения населения и предприятий электроэнергией и связью во время восстановительных работ.

"Максимизируем наши усилия для безопасности объектов энергетической инфраструктуры. И помним, что каждый из отключенных ненужных электроприборов – это вклад в скорейшее восстановление стабильного и постоянного электроснабжения на всей территории Украины", – добавил Зеленский.

Напомним

19 октября Владимир Зеленский провел совещание по безопасности на объектах энергообеспечения: обсудили необходимые шаги по ликвидации последствий в случае вывода из строя энергосистемы Украины.