Столтенберг: победа путина сделает НАТО уязвимым, а мир более опасным

КИЕВ. 24 октября. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью программе Conflict Zone заявил, что Альянс продолжит поддерживать Украину, поскольку победа российского диктатора владимира путина сделает мир более опасным. Об этом информирует УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

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"Это (победа россии в Украине – ред.) пошлет очень опасный сигнал всем авторитарным лидерам о том, что, применяя военную силу со всей жестокостью и нарушая международное право, они достигнут своих целей. Это сделает нас более уязвимыми. Это сделает мир более опасным", – сказал Столтенберг.

Детали

Столтенберг отметил, что предоставление военной поддержки Украине является приоритетом НАТО. Генсек добавил, что хотя победы на поле битвы являются заслугой украинских бойцов, без оружия Альянса они не смогли бы добиться этих успехов и отбросить россиян так, как это было в последние недели.

Также он сказал, что НАТО будет реагировать на действия со стороны россии, независимо от того, кто будет ею руководить, и будет продолжать настаивать на выводе российских войск с территории Украины.

"Мы должны помнить, что если путин и россия прекратят воевать, наступит мир. Если президент Зеленский и Украина прекратят воевать, Украина перестанет существовать как независимое государство. И мы не хотим, чтобы это произошло", – заявил Столтенберг.

Напомним

Ранее Йенс Столтенберг сказал, что президент россии владимир путин терпит неудачу в Украине, поскольку его война идет не по плану.