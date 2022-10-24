рф может закрыть зерновую сделку только если поссорится с Эрдоганом - эксперт

КИЕВ. 24 октября. УНН. россия может закрыть «зерновой коридор» только после того, как поссорится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Такое мнение высказал руководитель Мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко во время брифинга и добавил, что у путинского режима нет желания ссориться с Эрдоганом сейчас, передает УНН.

Цитата

«Я уверен, что ситуация полностью зависит от президента Турции лично. Он позиционировал себя, как едва ли не единственного человека в мире, который может разговаривать и с россией, и с Украиной. Это его политическое достояние. Я думаю, что рф может закрыть этот проект, только после того, как поссорится с Эрдоганом. Я не думаю, что сейчас у путинского режима есть желание ссориться с президентом Турции, потому что за этим последуют очень серьезные последствия для российской федерации прежде всего», - рассказал Клименко.

Он считает, что ситуация по задержке в Босфоре судов является приглашением к переговорам.

«А потом через Эрдогана какой-то пакет предложений рф будет снова озвучен. Я не вижу большой вероятности того, что «зерновой коридор» прекратит существование», - сказал Клименко.

Дополнение

24 октября сообщалось, что Украина отправила по "зерновому коридору" Черным морем еще шесть судов с агропродукцией, но россия продолжает задерживать проверку судов, и в Босфоре их скопилось уже более 170.

Украинские официальные лица заявили, что москва намеренно замедляет поставки продовольствия в соответствии с соглашением, подписанным в июле между Украиной, россией, Турцией и ООН.

CNN отмечал, что в последние недели россия жаловалась, что часть соглашения, разрешающая экспорт ее сельскохозяйственной продукции и удобрений, якобы не соблюдается. Посол россии при ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил на прошлой неделе, что москва может выйти из соглашения, сообщал Reuters.

ООН тем временем призывает к "срочным мерам" для предотвращения задержек судов с зерном в Черном море.