Украина может стать площадкой для размещения европейского производства - Шмыгаль

КИЕВ. 24 октября. УНН. Украина может стать площадкой ниаршоринга – размещения европейского производства рядом с рынком сбыта. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Берлине на открытии V украинско-немецкого экономического форума, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль во время выступления подчеркнул, что Украина может помочь Европе стать самодостаточной во всех сферах, а восстановление Украины станет бустером для экономики Европы.

Он отметил, что План восстановления Украины — это не о том, как вернуть все назад. А о том, как совместно двигаться вперед.

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«И в процессе нашей трансформации откроются невероятные возможности для европейского бизнеса. В энергетике, аграрном секторе, ВПК, IT и других сферах. Украина может стать площадкой ниаршоринга – размещения европейского производства рядом с рынком сбыта. Для этого имеем квалифицированных специалистов, развитую логистику, мощную энергетику, природные ресурсы», — сказал Шмыгаль.

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По его словам, Украина нацелена на создание высокотехнологичного военно-промышленного комплекса. В том числе благодаря трансферту европейских и мировых военных технологий, привлечению инвестиций в конструкторские разработки и построение военных производств.

Премьер-министр также отметил, что в будущем Украина будет надежным поставщиком «чистой» энергии для Европы. Ведь до войны, по его словам, около 70% электроэнергии производили за счет атомной, гидро и возобновляемой генерации.

«Мы сейчас имеем потенциал экспорта электроэнергии на уровне до 2,5 ГВт уже в ближайший год и до 6 ГВт в ближайшие пару лет. Украина занимает второе место в Европе после Норвегии по объемам залежей природного газа. Украинские газохранилища — крупнейшие в Европе — будут служить своеобразным «газовым сейфом», которым будут пользоваться европейские компании», — отметил Глава украинского правительства.

Шмыгаль отметил, что Украина — один из лидеров инфраструктуры открытых данных. По его мнению, у нас огромный потенциал для построения развитой цифровой экономики, а в перспективе — для превращения в цифровой хаб азиатского и европейского магистрального интернет-трафика.

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Кроме того, война показала настоящий вклад Украины в глобальную продовольственную безопасность. По словам главы правительства Украины, инвестиционный потенциал украинского аграрного сектора — не менее 34 млрд долларов.

«Каждое вложенное евро — это гарантированные прибыли в ближайшей перспективе», - сказал Шмыгаль.

Шмыгаль отметил, что Украина видит себя климатически модернизированным государством. Поэтому планирует структурно перестроить экономику на основе чистых, низкоуглеродных и энергоэффективных технологий. Он добавил, что европейские инвестиции в «чистое» украинское производство — это шаг к реализации «зеленого перехода», который невозможен без Украины.