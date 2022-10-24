Задержка судов с зерном: МИД Украины призвало мир остановить россию

КИЕВ. 24 октября. УНН. Министерство иностранных дел Украины призвало мир, в частности, страны Африки и Азии, заставить россию не задерживать работу "зернового коридора". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД.

Цитата

"Министерство иностранных дел Украины обеспокоено действиями российской федерации, которые приводят к задержке работы Черноморского зернового коридора. (...) Мы призываем международное сообщество, в частности страны Африки и Азии, которые полагаются на экспорт зерновых из Украины, требовать от россии немедленно прекратить эти искусственные задержки в проверках судов "зернового коридора". Мы не должны позволить кремлю держать миллионы людей заложниками его голодных игр", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, с 14 октября российские инспекторы совместного координационного центра в Стамбуле существенно задерживают проверку судов, которые следуют в порты Украины для загрузки зерновыми или уже загруженные направляются в конечный пункт назначения. Из-за этого более 165 судов застряли в очереди возле пролива Босфор, и их количество ежедневно увеличивается.

В МИД Украины считают, что задержки судов политически мотивированы, потому что недавно российское руководство требовало новых уступок за согласие москвы продлить действие "зерновой инициативы".

"Задержки с проверками уже не позволили Украине экспортировать дополнительные 3 миллиона тонн зерна. 10 миллионов людей в мире не получили вовремя еду из-за политических амбиций россии", – сообщили в ведомстве.

Украина обратилась в секретариат совместного координационного центра с просьбой срочно урегулировать вопрос задержек со стороны россии, в частности с помощью увеличения количества инспекторов в проливе Босфор.

Напомним

Из-за того, что россия сознательно задерживает реализацию "зерновой инициативы", украинские порты в последнее время работали лишь на 25-30% своих возможностей