Зеленский уволил Жирнова с должности главы Киевской ГВА: кто вместо него

КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Попко начальником Киевской городской военной администрации вместо Николая Жирнова. Соответствующие указы опубликованы на сайте главы государства, передает УНН.

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"Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №733/2022 о назначении Сергея Попка начальником Киевской городской военной администрации. На этой должности он заменил Николая Жирнова. Глава государства выразил убеждение, что боевой опыт Сергея Попко будет способствовать укреплению обороны и безопасности столицы", – говорится на сайте президента.

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Генерал-полковник Сергей Попко в 1982 году окончил Киевское высшее общевойсковое командное училище.

После окончания в 2002 году Национальной академии обороны Украины, где прошел подготовку оперативно-стратегического уровня, служил на руководящих должностях.

В 2016-2019 годах Попко занимал должность командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины. Также он был на службе в Республике Ирак.