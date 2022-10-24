россия выпустила по Украине почти 4,5 тыс. ракет - Зеленский

КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что россия выпустила по Украине уже почти 4 500 ракет. Об этом он сообщил во время обращения к участникам Саммита демократии Haaretz, передает УНН.

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«За 8 месяцев полномасштабной войны россия применила почти 4 500 ракет против нас. И запас ракет у них сокращается. Вот почему россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла в Иране», - сказал Зеленский.

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В ближайшее время Иран планирует передать россии ракеты класса "земля-земля" и дроны-камикадзе Arash-2.