"Вы с демократическим миром или закрываете глаза на российский террор": Зеленский обратился к Израилю

КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский призвал Израиль определиться, с кем он: с демократическим миром, или с теми, кто закрывает глаза на российский террор. Об этом он сказал во время обращения к участникам Саммита демократии Haaretz, передает УНН.

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«Не пора ли и вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности? Я верю, что вы дадите справедливые ответы на мои вопросы. Потому что это вопрос на самом деле не о политике, а о ценностях. О ценностях, которые нас с вами все же объединяют. Объединяют даже тогда, когда в политике мы не совпадаем», - сказал Зеленский.

Он поблагодарил народ Израиля за понимание и помощь, в том числе медицинскую, которую Украина получила от общества.

«Спасибо всем вашим людям, которые выходили на улицы после начала полномасштабной войны, и мы видели: нас поддерживают на земле обетованной. Верю, что мы увидим поддержку и в небе», - добавил Президент.

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Кроме того, он отметил, что каждый раз, когда в Украине на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждают российский ракетный и дроновый террор, упоминаются и украинские партнеры, которые уже помогают или могут помочь защитить небо.

«К сожалению, слова «Израиль», «израильские» при этом не звучат. Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято еще давно – в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины. Решение «не раздражать» Кремль, не помогать Украине реально. Я подчеркиваю: еще с 14-го года мы просили Израиль о помощи. Но такая тягомотина политиков. Хотя если бы мы сразу могли обезопасить наше небо, когда столкнулись с ракетной и дроновой угрозой, у России сейчас не было бы даже мотива идти в Иран и что-то предлагать ему в обмен на содействие в терроре. Но так случилось», - сказал Зеленский.

Дополнение

Министр по делам диаспоры Израиля призвал предоставить Украине военную помощь.

Израильские власти отклонили запрос Украины о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым.