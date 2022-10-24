Разговоры о "грязной бомбе" не стихают: на этот раз за телефон взялся глава генштаба рф - звонил в Британию и США

КИЕВ. 24 октября. УНН. В рф продолжают рассказывать сказки о "грязной бомбе" Украины. На этот раз за телефон взялся глава российского генштаба валерий герасимов - подзовнив коллегам в Британию и США, передает УНН.

Детали

Как сообщили в минобороны рф, начальник генерального штаба вс россии - первый заместитель министра обороны генерал армии валерий герасимов провел телефонный разговор с начальником Штаба обороны Великобритании.

"Во время разговора продолжено обсуждение с британской стороной ситуации, связанной с возможным применением Украиной "грязной бомбы", - говорится в сообщении.

Впоследствии, по данным российских СМИ, глава российского генштаба позвонил председателю комитета начальников штабов США Милли. Ему он также рассказал о ядерной угрозе, которая якобы исходит от Украины.

Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" Шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".