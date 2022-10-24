Альянса россии и Ирана могло не быть: Зеленский упрекнул Израиль

КИЕВ. 24 октября. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский считает, что альянс россии и Ирана не состоялся бы, если бы в свое время политики в Израиле приняли одно лишь решение, о котором просила Украина. Об этом он сказал во время обращения к участникам Саммита демократии Haaretz, передает УНН.

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«У меня вопрос к вам: как вы думаете, а чем россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, вовсе не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятно, именно таков смысл их альянса. И этот их альянс просто не состоялся бы, если бы в свое время ваши политики приняли одно лишь решение. Решение, о котором мы просили», - сказал Зеленский.

Детали

Зеленский рассказал, что каждый раз, когда в Украине на заседаниях Ставки Верховного Главнокомандующего обсуждают российский ракетный и дроновой террор, то вспоминают и о партнерах, которые уже помогают или могут помочь Украине защитить небо.

«К сожалению, слова «Израиль», «израильские» при этом не звучат. Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств. Похоже, оно было принято еще давно – в 2014 году, когда россия начала агрессию против Украины. Решение «не раздражать» Кремль, не помогать Украине реально. Я подчеркиваю: еще с 14-го года мы просили Израиль о помощи», - отметил Зеленский.

Он отметил, что если бы Украина сразу могла бы обезопасить небо, когда столкнулись с ракетной и дроновой угрозой, у россии сейчас не было бы даже мотива идти в Иран и что-то предлагать ему в обмен на содействие в терроре.

«Но так случилось. И я считаю, еще можно лишить смысла этот их альянс. Если мы будем действовать вместе – мы с вами так же как и с другими демократиями», - добавил Зеленский.

Дополнение

Министр по делам диаспоры Израиля призвал предоставить Украине военную помощь.

Израильские власти отклонили запрос Украины о телефонном разговоре министра обороны Бени Ганца с украинским коллегой Алексеем Резниковым.