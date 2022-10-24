Запретить использовать эмблему и лишить финансирования: Украина требует жесткого ответа на действия российского Красного Креста

КИЕВ. 24 октября. УНН. Исключить российский Красный Крест из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца и запретить использовать эмблему - такое обращение омбудсмен Украины Дмитрий Лубинец направляет в Международную Федерацию Обществ Красного Креста (МФОККК) и Красного Полумесяца и Международный Комитет Красного Креста (МККК), передает УНН.

Детали

Так остро омбудсмен отреагировал на объявленный российским Красным Крестом сбор средств для поддержки семей мобилизованных и военнослужащих.

В обращении к Международной Федерации Обществ Красного Креста (МФОКК) и Красного Полумесяца и Международному Комитету Красного Креста (МККК) Лубинец изложил следующие требования:

- признать деятельность Российского Красного Креста нарушающей Женевские Конвенции и устав Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца;

- исключить Российский Красный Крест из Международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОККП, МККК);

- запретить использование эмблемы Красного Креста и Красного Полумесяца из-за имитации деятельности согласно принципам Международного движения, вероломства и неправомерного ее использования;

- прекратить международное финансирование Российского Красного Креста и МККК в Российской Федерации.

Добавим

Омбудсмен подчеркнул, что одним из основных принципов Международного движения Красного Креста является “нейтральность”, которая применяется для сохранения общего доверия. Международное движение не может принимать какую-либо сторону в вооруженных конфликтах и вступать в споры политического, расового, религиозного или идеологического характера.

"Получается, что Российский Красный Крест занимается поддержкой мобилизационной кампании, объявленной российским президентом путиным и берет дополнительную ответственность за ее обеспечение, тем самым поддерживая кровавую войну".

Социальная защита семей военнослужащих, которые отправились с войной в чужую независимую и суверенную страну, не может быть гуманной. Это только увеличивает количество мирных людей, которых в Украине будут пытать и убивать", - резюмировал он.