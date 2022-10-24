MIGA выделило Украине 30 млн долл на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций

КИЕВ. 24 октября. УНН. Многостороннее агентство по гарантированию инвестиций (MIGA) выделило Украине 30 млн долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций. Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на открытии V Украинско-немецкого экономического форума в Берлине, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Шмыгаль отметил, что Украина работает над минимизацией военных рисков для инвесторов. В частности, уже налажено сотрудничество с Многосторонним агентством по гарантированию инвестиций (MIGA).

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«MIGA имеет успешные кейсы в странах, где велись террористические действия. Агентство выделило Украине 30 млн долларов на реализацию пилотного проекта по страхованию инвестиций. Мы продолжим и будем наращивать эту работу со всеми страховыми агентствами Европы и мира», — подчеркнул Шмыгаль.

По его словам, Украина также рассчитывает, что Международная финансовая корпорация (IFC) вынесет на утверждение Совета директоров Всемирного банка пакет финансовой помощи для привлечения инвесторов.

Шмыгаль отметил, что для содействия инвестициям Украина возобновила приватизацию, углубляет дерегуляцию, создает условия для быстрых инвестиций. Также Правительством поданы изменения в закон о так называемых «инвестиционных нянях», что расширяет круг потенциальных инвесторов.

«Преференции которые касались проектов от 20 млн евро, теперь будут распространяться на проекты от 12 млн евро. Кроме того, будут расширены сферы, в которых можно реализовывать соответствующие проекты», — отметил премьер-министр.

Как сообщил Шмыгаль, Украина сформировала широкое инвестиционное меню — более 500 инвестпроектов и возможностей в 10-ти отраслях экономики с общим потенциалом на сумму более 400 млрд долларов: «Инвестиции нужны Украине для роста. Но так же Украина нужна европейскому бизнесу для реализации смелых и перспективных идей».

Дополнение

Шмыгаль сообщал, что Украина может стать площадкой для размещения европейского производства.