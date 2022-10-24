Уровень безработицы в Украине на конец 2022 года составит 30% - Минэкономики

КИЕВ. 24 октября. УНН. По оценкам Минэкономики на конец года уровень безработицы в Украине составит 30%. Об этом заявила Первый вице-премьер-министр – Министр экономики Украины Юлия Свириденко во время диалога с вице-канцлером Германии, Федеральным министром экономики и защиты климата Робертом Хабеком в рамках 5-го немецко-украинского экономического форума, передает УНН со ссылкой на Правительственный портал.

Цитата

«Для нас нормальное функционирование экономики - не менее важно, чем победы на военном фронте», - отметила Свириденко.

Детали

При этом, как акцентировала Министр экономики, Украина не прекращает двигаться по пути реформ.

«Президент Зеленский постоянно подчеркивает в своих обращениях, что мы не можем останавливаться. И это главный приоритет – не останавливаться. Украинская экономика не остановилась и не остановились реформы», - сказала Свириденко.

По ее словам, в частности, возобновлены аукционы по продаже госимущества. Кроме того, недавно Правительство передало в управление Фонда госимущества более 800 предприятий.

"Как отметила Юлия Свириденко, приватизация позволит предприятиям получить эффективного собственника и инвестиции. Кроме того, будут созданы рабочие места, что особенно актуально, учитывая прогнозируемый на конец года уровень безработицы в 30%", - говорится в сообщении.

Она отметила, что микрогрантовые программы поддержки малого и среднего бизнеса эРобота также одновременно решают вопросы как восстановления экономики, так и создания рабочих мест.в частности, программа «Собственное дело» позволяет желающим начать собственный бизнес и трудоустроить по крайней мере 2 человека.

Как отметила Юлия Свириденко, эта программа является наиболее популярной среди всех микрогрантовых программ поддержки бизнеса, введенных правительством: на сегодня подали заявки на участие в «Собственном деле» более 10 тысяч граждан.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Безработица не сократится до довоенных показателей еще не один год - НБУ