Нам нечего прятать: Кулеба пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украине. Гросси согласился

КИЕВ. 24 октября. УНН. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украине, которые рф лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Как сообщили в дипведомстве, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - согласился на предложение официального Киева, передает УНН.

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Как сообщили в МИД, Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.



"В разговоре с гендиректором Рафаэлем Гросси я официально пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украине, которые рф лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Он согласился. В отличие от россии, Украина была и остается прозрачной. Нам нечего прятать", - отметил глава МИД.

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Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" Шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".