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Если ЕС прекратит санкционное давление на рф, то ее танки будут в Будапеште: МИД отреагировал на заявление Орбана

Если ЕС прекратит санкционное давление на рф, то ее танки будут в Будапеште: МИД отреагировал на заявление Орбана

КИЕВ. 24 октября. УНН. Если Европейский Союз прекратит санкционное давление на россию и военную помощь Украине, то российские танки будут в Будапеште быстрее, чем кто-то из венгерского правительства сможет дозвониться в москву. Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко комментируя новый упрек премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, передает УНН.

Так, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что поддержка Украины со стороны ЕС путем санкций и военной помощи увеличивает риск распространения войны на территорию блока.

Цитата

«Если ЕС прекратит санкционное давление на россию и военную помощь Украине, то российские танки, но мы этого никоим образом не желаем, будут в Будапеште быстрее, чем кто-то из венгерского правительства сможет дозвониться в Москву. Украинцы платят собственными жизнями за мир и спокойствие в европейских городах. Не нужно этого забывать», - написал Николенко в Facebook.

Он отметил, что помощь Украине - не благотворительность.

«Это, прежде всего, инвестиции Европы в собственную безопасность. Только совместными усилиями возможно остановить российскую угрозу», - подчеркнул Николенко.

Дополнение

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступал с речью в парламенте, во время которой пожаловался на санкции, введенные Западом против россии, а также заявил, что война в Украине затянется на долгое время.

Источник: УНН
Теги: ЕС, МИД, Россия, Украина, Венгрия
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