Резников обсудил с министром обороны Израиля пути развития двустороннего сотрудничества
КИЕВ. 24 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с израильским коллегой Бени Ганцом пути развития двустороннего сотрудничества и оказания гуманитарной и медицинской помощи. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
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«Имел разговор с министром обороны Израиля Бени Ганцом. Мы обсудили ситуацию с безопасностью в Украине, а также пути дальнейшего развития нашего двустороннего сотрудничества. Также мы обсудили оказание гуманитарной и медицинской помощи», - сообщил Резников.
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Ранее министр обороны Израиля Бени Ганц заявлял, что его страна продолжит оказывать медицинскую и гуманитарную помощь Украине, однако о военной помощи речь не идет.
Министр по делам диаспоры Израиля призвал предоставить Украине военную помощь.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом. Стороны обсудили запрос Украины на предоставление Израилем систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны.