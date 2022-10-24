В ЕС приветствовали решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ из-за разговоров рф о "грязной бомбе"

КИЕВ. 24 октября. УНН. Высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель приветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ из-за разговоров рф о грязной бомбе. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, передает УНН.

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"Провел разговор с Жозепом Боррелем, который приветствовал решение Украины пригласить экспертов МАГАТЭ. Договорились активно работать вместе в ближайшие часы и дни, чтобы донести правду об очередной лжи рф в отношении Украины в страны Глобального Юга, в частности в Латинской Америке, Африке и Азии", - написал Кулеба.

Ранее

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пригласил МАГАТЭ немедленно прислать экспертов на мирные объекты в Украине, которые рф лживо описывает как места разработки "грязной бомбы". Как сообщили в дипведомстве, гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси - согласился на предложение официального Киева.

Напомним

министр обороны рф сергей шойгу устроил "телефонную карусель" с заявлениями о "грязной бомбе" Украины. Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал заявления абсурдными и лживыми. Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на "телефонную карусель" Шойгу и подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".