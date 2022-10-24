Угроза применения путиным ядерного оружия против Украины существует - командующий Сухопутными войсками

КИЕВ. 24 октября. УНН. Командующий Сухопутных войск Украины, генерал-полковник Александр Сырский считает, что угроза применения российским диктатором владимиром путиным ядерного оружия против Украины существует. Об этом он заявил в интервью ABC News, передает УНН.

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"Мы волнуемся и должны волноваться. Я верю, что такая угроза действительно существует, и мы должны ее учитывать", - сказал Сырский.

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Отмечается, что актуальность этих волнений была подчеркнута в воскресенье, когда министр обороны рф сергей шойгу звонил своим коллегам во Франции, Турции, Великобритании и Соединенных Штатах, утверждая, что Украина якобы готовится применить "грязную бомбу". Заявление Шойгу вызвало опасения, что россия может закладывать основу для применения ядерного оружия и обвинять в этом Украину.

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23 октября состоялись телефонные переговоры министра обороны рф сергея шойгу и министра обороны Великобритании Бена Уоллеса.

шойгу выразил Уоллесу обеспокоенность возможными провокациями со стороны Украины с применением "грязной бомбы".

В МИД Украины довольно резко отреагировали на заявления россии, назвав их ложью и абсурдом, а также намекнули, что страна-агрессор часто обвиняет других в том, что планирует сама.

США, Великобритания и Франция отвергли предупреждение шойгу о "грязной бомбе".