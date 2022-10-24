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Украина ломает так называемую вторую армию мира, и отныне россия будет только попрошайкой, — Зеленский

Украина ломает так называемую вторую армию мира, и отныне россия будет только попрошайкой, — Зеленский

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 24 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский заявил, что Украина ломает так называемую вторую армию мира, и отныне россия будет только попрошайкой, которая что-то просит у Ирана и угрожает Западу. Об этом информирует УНН.

Цитата

“Украина ломает так называемую вторую армию мира, и отныне россия будет только попрошайкой. Что-то там выпрашивает у Ирана, что-то пытается выжать из западных государств, придумывая разные глупости об Украине, запугивая, обманывая”, — сказал Президент.

Детали

В своем обращении Президент Украины напомнил, что сегодня уже восьмой месяц полномасштабного вторжения террористической россии в Украину. Он отметил, что больше россия никогда не будет субъектом, который может что-то кому-то диктовать.

“Нет больше у нее потенциала, чтобы диктовать. Мир это видит. Российский потенциал растрачивается сейчас на это безумие – на войну против нашего государства и всего свободного мира”, — сказал Глава государства.

Также Гарант подчеркнул, что страна-агрессор теряет свое влияние во многих сферах, а в некоторых уже потеряла за что и получила свою изоляцию.

“Было газовое влияние – нет. Было военное влияние – испарится. Был политический вес – теперь постоянно увеличивающаяся изоляция. Были идеологические амбиции – теперь только отвращение”, — сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский потроллил министра обороны рф и его "телефонную карусель", а также, отвечая на заявления о "грязной бомбе" Украины, подчеркнул, что все "понимают, кто является источником всего грязного".

Источник: УНН
Теги: Россия, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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