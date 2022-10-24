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Зеленский призвал украинцев не расслабляться и готовиться к тяжелому пути победы

Зеленский призвал украинцев не расслабляться и готовиться к тяжелому пути победы

Владимир Зеленский

Источник: Сайт ОП

КИЕВ. 24 октября. УНН. Во время своего вечернего обращения Владимир Зеленский в очередной раз напомнил украинцам, что нужно готовиться к тяжелой зиме и государственному восстановлению, чтобы совместными усилиями пройти тяжелый путь к украинской победе, пишет УНН.

Детали

В своем обращении Владимир Зеленский отметил, что 24 февраля в Кремле и подумать не могли об изоляции и потере потенциала своей страны на международной арене, хотя стоило. Однако, после 8 месяцев своего полномасштабного вторжения в Украину, в стране-агрессоре “нет уже такого российского чиновника и пропагандиста, который не понимал бы, куда все это для них движется”.

Цитата

“Они давно начали вспоминать 1917 год. Ощущение провала в России всё сильнее”, — добавил Гарант.

“Но, осознавая все это, мы не имеем права расслабляться. Нам еще надо пройти путь к украинской победе. Это трудный путь.

Пройти эту зиму, которая будет самой сложной в нашей истории. Сделать необходимую часть работы осенью, зимой и весной, чтобы иметь нужные государству результаты. Удержать максимальную мобилизованность наших партнеров ради борьбы за свободу и не позволить нашему общему врагу расколоть глобальную продемократическую коалицию”, — сказал Президент.

Напомним

Владимир Зеленский заявил, что Украина ломает так называемую вторую армию мира, и отныне россия будет только попрошайкой, которая что-то просит у Ирана и угрожаю Западу.

Источник: УНН
Теги: война с Россией, обращение, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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