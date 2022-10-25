Резников анонсировал новый пакет помощи США в области безопасности для Украины

КИЕВ. 25 октября. УНН. Министр обороны Украины Алексей Резников провел телефонный разговор со своим американским коллегой Ллойдом Остином где обсудили новый пакет помощи США в области безопасности для Украины. Об этом информирует УНН.

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“Провел продуктивный разговор с моим другом министром обороны США Ллойдом Остином. Ценю четкую позицию Соединенных Штатов относительно нереагирования на провокации и нулевой терпимости к шантажу. Мы также обсудили следующий Пакет помощи США в области безопасности для Украины. Детали позже”, — написал Резников.

Напомним

Министр обороны Украины Алексей Резников обсудил с израильским коллегой Бени Ганцом пути развития двустороннего сотрудничества и оказания гуманитарной и медицинской помощи.